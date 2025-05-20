“جسور” للمصنعين

أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة “جسور” لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير. وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم بتوفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة.

غرفة الأحساء

استقبلت غرفة الأحساء وفدًا من سفارة إندونيسيا برئاسة رئيس الشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة إندي غفور فاضل ، وجرى بحث آفاق التعاون المشترك وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية، وتضمن اللقاء عرضًا عن إستراتيجية الغرفة والميزات التنافسية لمحافظة الأحساء، إضافة إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، لرفع مستوى التبادل التجاري في ظل تطور العلاقات الاقتصادية بين المملكة وإندونيسيا.

صكوك ” الإنماء

يعتزم مصرف الإنماء إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي، بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى ، وذلك بناء على قرار لمجلس الإدارة مؤخرا بتفويض الرئيس التنفيذي بإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى ، وتوقع البنك أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين.