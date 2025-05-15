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شاهد| القادسية يتغلب على الوحدة.. ويعود للثالث
الرياضة

شاهد| القادسية يتغلب على الوحدة.. ويعود للثالث

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1446 هـ      15 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق القادسية الفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر دوري روشن السعودي.

تقدم الوحدة عن طريق أوديون إيغالو في الدقيقة 29، ورد القادسية بالتعادل عن طريق كاميرون بويرتاس في الدقيقة 43.

وعاد القادسية لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر المباراة عن طريق كاميرون بويرتاس من جديد مسجلاً ثاني أهدافه، ويزيد الفارق أوباميانج بالهدف الثالث مع الدقيقة 97، لتنتهي المباراة بفوز القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 الفوز رفع رصيد القادسية إلى 65 نقطة ليحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، بينما ازدادت معاناة الوحدة باحتلال المركز الخامس عشر وتجمد رصيده عند 32 نقطة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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