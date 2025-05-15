شاهد| القادسية يتغلب على الوحدة.. ويعود للثالث

البلاد- جدة
حقق فريق القادسية الفوز على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر دوري روشن السعودي.
تقدم الوحدة عن طريق أوديون إيغالو في الدقيقة 29، ورد القادسية بالتعادل عن طريق كاميرون بويرتاس في الدقيقة 43.
وعاد القادسية لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر المباراة عن طريق كاميرون بويرتاس من جديد مسجلاً ثاني أهدافه، ويزيد الفارق أوباميانج بالهدف الثالث مع الدقيقة 97، لتنتهي المباراة بفوز القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
الفوز رفع رصيد القادسية إلى 65 نقطة ليحتل المركز الثالث في ترتيب دوري روشن، بينما ازدادت معاناة الوحدة باحتلال المركز الخامس عشر وتجمد رصيده عند 32 نقطة.
ثلاثية تصعد بالقادسية للمركز الثالث "مؤقتًا"
شاهد أهداف المباراة ⤵️📺#دوري_روشن_السعودي#القادسية_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/oSrTlhjfdq
— SSC (@ssc_sports) May 15, 2025