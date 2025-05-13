ولي العهد والرئيس الأمريكي يرأسان أعمال القمة السعودية الأمريكية ويوقعان وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين

البلاد – الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعمال القمة السعودية الأمريكية في الديوان الملكي بقصر اليمامة اليوم.

وجرى خلال القمة استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.

عقب ذلك توجه سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الأمريكي إلى الصالة المعدة لتوقيع وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الثنائية.

وتفضل سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الأمريكي بالتوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما شهد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الأمريكي مراسم تبادل وإعلان عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الثنائية وهي كالتالي:

الأولى: مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الطاقة، استلمها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومن الجانب الأمريكي وزير الطاقة السيد كريس رايت.

والثانية : مذكرة نوايا بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية في شأن تحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية من خلال القدرات الدفاعية المستقبلية، استلمها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ومن الجانب الأمريكي وزير الدفاع السيد بيت هيغسيث.

ثم أُعلن عن مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وهي:

– مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

– توقيع خطاب نوايا؛ لإكمال الأعمال وتعزيز التعاون المشترك، وتطوير المتطلبات المتعلقة بالذخيرة، والتدريب، وخدمات الإسناد، والصيانة، وتحديث الأنظمة، وقطع الغيار، والتعليم للأنظمة البرية والجوية لوزارة الحرس الوطني.

– مذكرة تفاهم بين برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بوزارة العدل الأمريكية.

– مذكرة نوايا بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية في شأن تطوير القدرات الصحية للقوات المسلحة السعودية.

– مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية.

– اتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء السعودية في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مشروع كيوب سات لرصد الطقس الفضائي ضمن مهمة أرتميس 2.

– اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين.

بروتوكول تعديل اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

– مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الوطني لأبحاث الصحة في المملكة والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال البحوث الطبية الخاصة بالأمراض المعدية.

– اتفاقية تعاون بين الهيئة الملكية بمحافظة العُلا ومؤسسة سميثسونيان من خلال المعهد الوطني لحديقة الحيوان وعلم الأحياء للمحافظة على البيئة.

– اتفاقية تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ومؤسسة سميثسونيان من خلال المتحف الوطني للفنون الآسيوية.

إثر ذلك غادر فخامته الديوان الملكي حيث كان في وداعه سمو ولي العهد.



حضر القمة السعودية الأمريكية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان الوزير المرافق.

كما حضر من الجانب الأمريكي، معالي وزير الخارجية السيد ماركو روبيو، ومعالي وزير الدفاع السيد بيت هيغسيث، ومعالي وزير الخزانة السيد سكوت بيسنت، وزير التجارة السيد هوارد لوتنيك، وزير الطاقة السيد كريس رايت، وكبيرة رئيسة الموظفين بالبيت الأبيض السيدة سوزي ويليز، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط السيد ستيف ويتكوف، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض السيد دان سكافينو، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض السيد ستيفن ميلر، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض السيد جيمس بلير، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض السيد تايلور بودويتش، والقائمة بالأعمال في السفارة بالرياض السيدة أليسون ديلوورث، ورئيس المجلس الاستشاري المعني بالعلوم والتكنولوجيا لدى فخامة الرئيس دونالد ترامب السيد ديفيد ساكس، ومدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض السيد مايكل كراتسيوس، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السيد إريك تراجر.

فيما حضر توقيع وتبادل الاتفاقيات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان “الوزير المرافق”، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبير بنت محمد العقل. حضر القمة السعودية الأمريكية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان الوزير المرافق.كما حضر من الجانب الأمريكي، معالي وزير الخارجية السيد ماركو روبيو، ومعالي وزير الدفاع السيد بيت هيغسيث، ومعالي وزير الخزانة السيد سكوت بيسنت، وزير التجارة السيد هوارد لوتنيك، وزير الطاقة السيد كريس رايت، وكبيرة رئيسة الموظفين بالبيت الأبيض السيدة سوزي ويليز، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط السيد ستيف ويتكوف، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض السيد دان سكافينو، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض السيد ستيفن ميلر، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض السيد جيمس بلير، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض السيد تايلور بودويتش، والقائمة بالأعمال في السفارة بالرياض السيدة أليسون ديلوورث، ورئيس المجلس الاستشاري المعني بالعلوم والتكنولوجيا لدى فخامة الرئيس دونالد ترامب السيد ديفيد ساكس، ومدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض السيد مايكل كراتسيوس، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي السيد إريك تراجر.فيما حضر توقيع وتبادل الاتفاقيات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان “الوزير المرافق”، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبير بنت محمد العقل.