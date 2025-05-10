المقاتلون السعوديون يسطرون ليلة بطولية في حلبة “أونيكس” جدة|  “باسهل” يخطف الأنظار.. و”صيفي” إلى نصف نهائي دوري المقاتلين

جدة – هاني البشر
سطّر المقاتلون السعوديون ليلة بطولية على صالة أونيكس في جدة، ضمن الموسم الثاني من دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025.
وشهدت قفص القتال لحظة عاطفية، عندما خاض السعودي المخضرم أحمد مكي نزاله الاعتزالي الأخير، أمام منافسه المصري هشام النمر، وتغلب عليه عن طريق الإخضاع، ليودع الحلبة برفقة أسرته وسط تصفيق الجماهير الحاضرة، معلناً تفرغه للتدريب وصقل الأجيال الناشئة في اللعبة.
وفي افتتاح النزالات الاستعراضية، حقق المقاتل السعودي عبدالعزيز بن معمر فوزاً مستحقاً في أول ظهور له، بعد تغلبه على الجزائري فارس محمد حمداني، وسط حضور جماهيري لافت؛ ليثبت جاهزيته للمنافسة في البطولات المقبلة.
من جانبه، خطف المقاتل السعودي مالك باسهل الأنظار بعد فوزه على الجزائري منتصر بطوطة في نزال حماسي، واحتفل بانتصاره مع أفراد عائلته في مشهد مؤثّر.
أما في منافسات الوزن الخفيف، فقد تألق المقاتل الجزائري سهيل ثائري عندما نجح في إقصاء الكويتي عبد الله سليم بضربة قاضية مميزة، ليحسم تأهله إلى نصف النهائي.
وعبّر ثائري عن سعادته قائلاً: “كنت مستعداً لهذا النزال جيداً. أعلم بأنّ هذه النسخة لن تكون سهلة، ولكني سعيد بأني أنهيت النزال بالضربة القاضية,أنا مستعد لأي مقاتل في نصف النهائي”.
وفي فئة وزن الريشة، تفوق المقاتل المصري عاصم غانم، على العراقي حسين سالم، في نزال اتّسم بالقوة والندية، ليؤكد حضوره ضمن قائمة المنافسين على اللقب.
وتأهل الإيراني محسن محمد صيفي إلى نصف نهائي الوزن الخفيف بعد تغلبه على المصري أحمد السيسي في النزال الرئيسي، ليعزز من حظوظه في مواصلة المشوار نحو اللقب للمرة الثانية على التوالي.
وتستعد الساحة لمواجهة قوية بين المغربي طه بن داوود والمصري إسلام رضا في نصف النهائي، وقال بن داوود : “أحترم خصمي المصري إسلام رضا الذي سأقابله في نصف النهائي, سيكون نزالاً صعباً”.
من جهته، أكد إسلام رضا طموحه قائلاً: “أنا متفائل هذا الموسم، وأطمح أن أقدم الأفضل وأكسب الحزام الذهبي, أنا مستعد لأي خصم”.
ومع اقتراب الأدوار النهائية، يترقب عشاق فنون القتال المزيد من النزالات الحاسمة التي ستحدد هوية الأبطال في النسخة الحالية من دوري المقاتلين المحترفين.