الرياضة

جازان تحتصن بطولة المملكة للأندية للسيدات لرفع الأثقال 

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو القعدة / 1446 هـ       9 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات بطولة المملكة للأندية للسيدات لرفع الاثقال تحت ٢٠ سنة، و الكبار على الصالة الرياضية في مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، وتستمر منافسات البطولة على مدار يومين.

يدير البطولة 12 حكماً؛ رئيس لجنة الجوري، الحكم الدولي عبدالرحمن جنيد، و يشارك بالبطولة 82 رباعه يمثلون 9 أندية  (الاتحاد – العلا – اليرموك – التهامي – الوطن – الهلال – الوحدة – السلام – جدة).

الجدير بالذكر ان البطولة يشارك فيها أبرز الرباعات في المملكة، ممن حققن ميداليات دولية في مشاركات خارجية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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