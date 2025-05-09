الرياضة جازان تحتصن بطولة المملكة للأندية للسيدات لرفع الأثقال

البلاد- جدة تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات بطولة المملكة للأندية للسيدات لرفع الاثقال تحت ٢٠ سنة، و الكبار على الصالة الرياضية في مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، وتستمر منافسات البطولة على مدار يومين. يدير البطولة 12 حكماً؛ رئيس لجنة الجوري، الحكم الدولي عبدالرحمن جنيد، و يشارك بالبطولة 82 رباعه يمثلون 9 أندية (الاتحاد – العلا – اليرموك – التهامي – الوطن – الهلال – الوحدة – السلام – جدة). الجدير بالذكر ان البطولة يشارك فيها أبرز الرباعات في المملكة، ممن حققن ميداليات دولية في مشاركات خارجية.