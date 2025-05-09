الرياضة تعديل لائحة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لدور الـ32

هاني البشر – جدة

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناءً على المقترح المقدم من لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل الفقرة 5 من المادة 10 من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام مباريات دور الـ32 من المسابقة على أرض الفريق صاحب المستوى الثاني بصورة مباشرة، وذلك اعتبارًا من الموسم الرياضي القادم 2025-2026. ويضم المستوى الأول في القرعة أعلى 16 ناديًا حسب تصنيف دوري روشن السعودي للمحترفين قبل بدايته في نفس الموسم، الذي تقام فيه مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يضم المستوى الثاني بقية الأندية المشاركة وهي الناديان الأقل تصنيفًا من دوري روشن السعودي للمحترفين بالإضافة إلى 14 ناديًا حسب تصنيف دوري يلو لأندية الدرجة الأولى قبل بدايته في نفس الموسم، الذي تقام فيه مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. فيما ستستمر باقي الأدوار في كأس خادم الحرمين الشريفين بنظامها السابق، اعتبارًا من دور الـ 16 وفق قرعة مفتوحة لجميع الأندية في تحديد المواجهات وصاحب الأرض.