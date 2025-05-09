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الكشف عن أعداد اللاعبين في قوائم الأندية 2025-2026
الرياضة

الكشف عن أعداد اللاعبين في قوائم الأندية 2025-2026

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو القعدة / 1446 هـ       9 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أعداد اللاعبين الوطنيين والأجانب في قوائم الأندية بمسابقات الموسم المقبل 2025-2026.

وأشار الاتحاد السعودي، في بيان رسمي، إلى أن ليس هناك من زيادة في عدد المحترفين الأجانب في قوائم أندية دوري روشن، بحيث أن يكون من حق كل نادي ضم 10 أجانب من بينهم لاعب مواليد 2003 فأقل.

وبالنسبة لدوري يلو تحدد أن يكون الحد الأقصى للأجانب 4 لاعبين وثلاثة في دوري الدرجة الثانية.

وجاء في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الحد الأقصى لقوائم اللاعبين سيبلغ 25 لاعبًا على أن يكون الحد الأدنى 16 لاعبًا، وذلك في جميع المسابقات روشن ويلو والدرجتين الثانية والثالثة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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