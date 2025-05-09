العُلا تحتضن النسخة الأولى من سباقات المحارب العربي

انطلقت اليوم، النسخة الأولى من “سباقات المحارب العربي 2025″، وسط حضور نخبة من الرياضيين ومحبي المغامرة واللياقة البدنية، الذين اجتمعوا لخوض سلسلة من التحديات البدنية والذهنية في أجواء مفعمة بالحماس.
وتُقام السباقات في مضمار كأس الهجن بقرية مغيراء للرياضات التراثية، حيث يخوض المشاركون مغامرات عبر مسارات وعرة وتضاريس طبيعية، تضم العديد من العقبات المصممة لاختبار القوة، والمرونة، والقدرة على التحمّل، في تجربة تعزز مكانة العُلا كونها وجهة عالمية لرياضات التحدي والمغامرة.
وتتنوع فئات السباق لتشمل سباقات الأطفال، وسباق 5 كيلومترات، و10 كيلومترات، إضافة إلى سباقات النخبة لمسافات 10، و20، و50 كيلومترًا، إلى جانب سباقات الفرق المدرسية وتحديات الفرق لمسافات 5 و50 كيلومترًا.
وتستكمل المراحل الأخرى من السباقات غدًا السبت، وسط أجواء تنافسية مميزة، تشمل قرى سباق نابضة بالحياة، وعروضًا ترفيهية، وضيافة عالية المستوى، ما يوفّر تجربة رياضية متكاملة تسلط الضوء على طبيعة العُلا وتراثها الفريد.
وتسعى سباقات المحارب العربي إلى إلهام المشاركين لاكتشاف قدراتهم الكامنة، وتعزيز روح التحدي والعمل الجماعي، في فعالية رياضية؛ تهدف إلى النمو الشخصي، وبناء مجتمع رياضي داعم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م