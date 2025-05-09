الخليج يجدد عقد “بيدرو” حتى 2027

أعلنت إدارة نادي الخليج عن تجديد عقد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي بيدرو ريبوشو، لمدة موسمين، في إطار سعي النادي إلى المحافظة على ركائز الفريق، وتعزيز الاستقرار الفني في الفريق الأول لكرة القدم.
ويُعد بيدرو من أبرز العناصر الأجنبية في الفريق، ومن الأوراق المهمة في تشكيلة المدرب اليوناني دونيس، نظير ما يقدمه من أداء مميز داخل الملعب، إلى جانب إسهاماته الرقمية، حيث يُعتبر اللاعب الأكثر صناعة للفرص والأهداف في الفريق.
وكان بيدرو، البالغ من العمر 30 عامًا، قد انضم إلى الخليج في عام 2023 قادمًا من نادي ليخ بوزنان البولندي، بعقد لموسم واحد، قبل أن يتم تجديده لموسم إضافي، ليكون هذا التجديد هو الثالث له مع الدانة.
وأبدى اللاعب البرتغالي سعادته بتمديد عقده، مؤكدًا ارتياحه داخل النادي وتحفيزه الكبير لمواصلة تقديم أفضل ما لديه لتحقيق تطلعات جماهير الخليج.
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