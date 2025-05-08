أوامر ملكية: إعفاء أمير جازان وتعيين نائب لوزير التعليم

الرياض- واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، أوامر ملكية، بإعفاء وتعيين عدد من أُمراء ونواب أمراء المناطق، ونواب وزراء، ومسؤولين، وعضو بمجلس الشورى. وتضمنت الأوامر إعفاء أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود من منصبه، وتعييّن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أميرًا للمنطقة بمرتبة وزير. وتعيين الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وتعيين الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة. واشتملت الأوامر على إعفاء الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن من عضوية مجلس الشورى. وإعفاء د. ناصر بن عبدالعزيز الداود نائب وزير الداخلية من منصبه، وتعيينه نائبًا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير، وتكليف د. عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الداخلية. كما تضمنت تعيين فهد بن عبدالله العسكر نائبًا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين تميم بن عبدالعزيز السالم نائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. وتعيين الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبدالرحمن نائبًا لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة. ومن ضمن الأوامر الملكية إعفاء محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية د. محمد بن سعود بن موسى التميمي من منصبه، وتعييه محافظًا للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير. وتعيين د. إيناس بنت سليمان العيسى نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة. وتعيين عبدالله بن سراج زقزوق رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة. وتعيين هشام بن عبدالعزيز بن سيف مستشارًا لوزير الدفاع لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.