عبر مبادرة “لأثر أخضر يدوم” البيئية الرقمية النوعية.. البنك العربي الوطني anb يغرس 10 آلاف شجرة ذكية دعماً لمبادرة السعودية الخضراء

البلاد- جدة

أطلق البنك العربي الوطني anb من مشارف هيلز بالرياض، مبادرته البيئية الجديدة للتشجير الذكي “لأثر أخضر يدوم”، والتي تستهدف زراعة 10 آلاف شجرة في مواقع حيوية بالعاصمة الرياض خلال عام 2025، تشمل الجامعات والمطارات والحدائق العامة والمراكز الصحية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، تعزيزاً لمساهمات البنك في توسيع الرقعة الخضراء والغطاء النباتي دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرتي الرياض الخضراء والسعودية الخضراء.

جاء تدشين المبادرة خلال حفل نظّمه البنك مع شركاء المبادرة ممثلين بأمانة منطقة الرياض، وشركة نت زيرو المتخصصة بتقنيات التشجير الذكي، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبرنامج “سدرة”، وبمشاركة تطوعية من قبل عدد من موظفي وموظفات anb.

وترتكز مبادرة “لأثر أخضر يدوم” على تقنية “التشجير الذكي” من خلال رقمنة عملية التشجير باستخدام تقنيات “نت زيرو”، مما يتيح تتبع الأثر البيئي لكل شجرة مزروعة بدقة، وضمان استدامته، مع قياس مساهمة الأشجار المزروعة في امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء، وخفض درجات الحرارة، وتقليل زحف الرمال، وتعزيز التنوع البيولوجي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في المدينة.

وأعرب خالد الراشد، الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في البنك العربي الوطني خلال الحفل، عن اعتزاز anb بتدشين المبادرة بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض وشركة نت زيرو، مؤكدًا أنها تعكس التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على الإسهام الفاعل في حماية البيئة، عبر تنفيذ مبادرات رقمية ومستدامة تتماشى مع رؤية السعودية 2030 ومستهدفات مبادرتي الرياض الخضراء والسعودية الخضراء.



من جهته، أوضح الدكتور محمد الشيخ، الشريك المؤسس لشركة “نت زيرو”، أن المبادرة تسعى إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة في مشاريع التشجير، مشيرًا إلى أن “نت زيرو” توفر محفظة الأشجار الرقمية، وهي منصة تفاعلية تمكّن البنك من إهداء الأشجار للأفراد، مع إمكانية تسمية الأشجار ومتابعة أثرها البيئي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من الوعي البيئي والتفاعل المجتمعي، مشيداً بخطوة البنك السبّاقة في تبنّي مفهوم التشجير الذكي ليكون بذلك من أوائل الجهات المصرفية المبادِرة في هذا المجال.

وتعد مبادرة “لأثر أخضر يدوم” امتداداً لسلسلة مبادرات anb المجتمعية في مجال التشجير ومكافحة التصحر والتغير المناخي، حيث سبق للبنك أن أطلق مبادرة “خضراء بهمة الأبناء” لزراعة 12,000 شجرة في محمية أم الشقوق بمحافظة ثادق، إلى جانب مشاريع تشجير المساحات المحيطة بمقرّاته وفروعه، ليصل إجمالي عدد الأشجار التي تكفّل البنك بزراعتها إلى نحو 25,000 شجرة.