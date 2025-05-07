تدشين المرحلة الجديدة من مشروع النقل العام بالحافلات بمحافظة جدة

البلاد- جدة
دشّن أمين محافظة جدة رئيس مجلس إدارة شركة “مواصلات جدة” صالح بن علي التركي اليوم، المرحلة الجديدة من مشروع النقل العام بالحافلات بمحافظة جدة، بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من المسؤولين، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم بهذه المناسبة بمقر الشركة.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في خدمات النقل العام بالمحافظة، ضمن جهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز جودة الحياة، وتقديم خدمات نقل آمنة ومنظمة ومستدامة، تدعم كفاءة المدن، وتُسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل ورؤية المملكة 2030.
وتخلل حفل التدشين جولة ميدانية في إحدى الحافلات الحديثة، إضافة إلى زيارة غرفة التحكم، واطّلع الحضور على آليات التشغيل، والمسارات التي يغطيها المشروع، ونقاط التوقف الرئيسة، إلى جانب المواصفات التقنية للحافلات، والخدمات المخصصة للمستفيدين، واُسْتُعْرِضَت منظومة التشغيل الذكي التي تتيح تتبع الحافلات لحظيًا، وتوفير معلومات الرحلات عبر تطبيقات رقمية تعزز من تجربة المستخدم وتُحسّن كفاءة التشغيل.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات جدة” المهندس يوسف بن ناصر الصائغ، مكونات المشروع من خلال عرض مرئي، أوضح فيه تفاصيل المرحلة الجديدة التي تتضمن تشغيل (91) حافلة حديثة، منها (88) حافلة تعمل بوقود ديزل صديق للبيئة بمعيار (يورو 5)، بطاقة استيعابية تبلغ (41) مقعدًا، و(50) راكبًا واقفًا، إضافة إلى (3) حافلات كهربائية بسعة (34) مقعدًا، و(38) راكبًا واقفًا، وجميعها مزودة بتجهيزات خاصة لذوي الإعاقة.
وبين أن الحافلات صنّعتها إحدى أبرز شركات صناعة الحافلات عالميًا، مشيرًا إلى أن الحافلات الجديدة تتميّز بمستوى عالٍ من التقنيات والراحة، تشمل منافذ USB لشحن الأجهزة المحمولة، وشاشات داخلية لعرض المسارات، و (14) كاميرا مراقبة داخلية وخارجية، ونظام تتبع GPS مرتبط بلوحة تحكم تشغيلية تسهم في رفع كفاءة التشغيل ومستوى الأمان.
وأفاد المهندس الصائغ أن المشروع شهد توسعًا في الخدمة من خلال رفع عدد المسارات إلى (14) مسارًا تغطي مناطق أوسع داخل المدينة، وزيادة نقاط التوقف إلى (80) نقطة، فضلًا عن إنشاء (117) محطة مكيفة، منها (46) قائمة، و(71) محطة جديدة قيد الترسية.
وأشار المهندس الصائغ إلى إطلاق تطبيق “Jeddah Buses” على متجري Apple و Google، لتوفير تجربة رقمية شاملة تشمل تتبع الحافلات وشراء التذاكر إلكترونيًا، مع خيارات دفع مرنة عبر التطبيق أو مباشرة في الحافلات باستخدام بطاقات مدى.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة “مواصلات جدة” إلى أن سعر التذكرة الموحد يستمر عند (3.45) ريال، مع إمكانية الاشتراك في باقات متعددة تشمل: باقة يومية بـ (10) ريالات (5 رحلات يوميًا)، وباقة أسبوعية بـ(60) ريالًا (35 رحلة)، وباقة شهرية بـ(240) ريالًا (175 رحلة)، إضافة إلى خصومات مخصصة للفئات المستحقة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد الركاب خلال هذه المرحلة (27) مليون راكب خلال ثلاث سنوات، بمتوسط (9) ملايين راكب سنويًا، ما يعكس الثقة المتزايدة بالخدمة، ويعزز توجهات المملكة نحو تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتحقيق الاستدامة البيئية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن شركة “مواصلات جدة” -الذراع التنفيذي لأمانة محافظة جدة لمشروعات النقل العام- قد أعلنت عن انطلاق المرحلة الجديدة من تشغيل خدمة النقل العام بالحافلات، ابتداء من 1 أبريل 2025، بالشراكة مع الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو”، بعقد تشغيلي يمتد ثلاث سنوات إضافية، استكمالًا للمرحلة السابقة من مشروع الخدمة البديلة للحافلات الأهلية بالمحافظة.