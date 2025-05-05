السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار

البلاد – عبد اللطيف السيدح

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، للمسجد النبوي، مؤكدًا أن هذه الزيارة المباركة تجسد ما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من اهتمام بالغ بالحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما وزائريهما، وحرصها على إثراء تجربتهم التعبدية، وتهيئة الأجواء الإيمانية، خاصة مع بدء توافد ضيوف الرحمن إلى الديار المقدسة.



وكان سمو وزير الداخلية قد زار المسجد النبوي الشريف، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حيث أديا الصلاة في الروضة الشريفة، وتشرفا بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيه الكريمين – رضي الله عنهما -.

كما اطلع سموه خلال الزيارة على سير العمل الأمني والإثرائي في المسجد النبوي، ضمن جهود وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان راحة وأمن الزوار والمعتمرين.