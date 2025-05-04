رئاسة الحرمين تعتمد الخطة التشغيلية لموسم الحج.. الخميس

البلاد – عبد اللطيف السيدح

أعدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تشغيلية إثرائية لموسم حج 1446هـ، تُعد الأكبر من نوعها بعد صدور الترتيبات التنظيمية، حيث ترتكز على محورية خدمة الحاج، وتعزيز مسارات الرقمنة، والتطبيقات الذكية، وروبوتات الذكاء الاصطناعي بعدة لغات، بهدف إثراء تجربة الأعداد المليونية المتوقعة من ضيوف الرحمن.

وعقد الدكتور السديس، بمكتبه في الرئاسة بمكة المكرمة اجتماعاً مع الوكلاء، لاعتماد الخطة التشغيلية لموسم الحج 1446هـ، والمقرر إعلانها رسميًا يوم الخميس المقبل، إضافة إلى ضمان مسارات الحوكمة وقياس الأثر.

وأكد السديس أهمية تعزيز المقومات الإثرائية في الحرمين الشريفين، ودعم خدمة الحجاج رقميًا عبر التطبيقات الذكية، وتهيئة الأجواء الإيمانية لضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن محورية خدمة الحاج وإثراء تجربة ضيوف الرحمن عبر المبادرات العلمية، والتوجيهية، والفكرية، والإرشادية، والدعوية النوعية، إلى جانب الحزم الذكية المصاحبة، تمثل مرتكزًا استراتيجيًا في خطة حج هذا العام. كما تسعى الخطة إلى إبراز رسالة رئاسة الشؤون الدينية وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، إلى جانب تعميق أهداف الرحلة الإيمانية عبر برامج إثرائية عالمية ذات أثر واسع.

وأشاد بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة –حفظها الله– في توفير الإمكانات والخدمات لضيوف الرحمن، بما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وأمان وسهولة. كما ثمّن جهود منسوبي ومنسوبات الرئاسة وما نالهم من شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، تحت قيادة تولي الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم كل الاهتمام والرعاية.

وتتضمن الخطة التشغيلية لهذا العام الإعلان عن أكبر حزمة إثرائية رقمية ذكية، تشمل تدشين النسخة الثانية من الروبوت الاصطناعي “منارة 2” بعدة لغات، والنسخة المطورة من الشاشات التفاعلية الذكية، والمقرأة العالمية الإلكترونية، وتطبيق “سورة الفاتحة” الرقمي، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات الإثرائية النوعية المتخصصة، بما يتلاءم مع موسم الحج ويُعين الحجاج على أداء مناسكهم وفق الهدي النبوي في أجواء من السكينة والطمأنينة.