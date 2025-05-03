علّل بعدم تمكنه من العمل وفقاً لصلاحياته الدستورية.. استقالة رئيس الوزراء اليمني

البلاد – عدن

أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عن تقديم استقالته رسمياً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي.

وقال في بيان أصدره اليوم (السبت)، إنه واجه العديد من العقبات والتحديات، أبرزها عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات الضرورية لإصلاح مؤسسات الدولة، إلى جانب تعذر تنفيذ التعديل الحكومي الذي وصفه بالمستحق.

وأشار في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أنه استطاع خلال فترة وجيزة تحقيق عدد من الإنجازات ضمن المسارات الخمسة التي اعتمدها كأولويات له في رئاسة الحكومة، لا سيما في مجالات الإصلاح المالي والإداري، مكافحة الفساد، تفعيل حضور مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز الاستفادة من المنح والقروض الدولية. وأكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم بعض أعضاء مجلس الوزراء، وفريقه الذي أعرب عن فخره بالعمل معه، إضافة إلى دعم وتفاؤل الكثير من أبناء الشعب اليمني.

تولى بن مبارك رئاسة الحكومة اليمنية في فبراير 2024، خلفاً لمعين عبد الملك الذي عُين لاحقاً مستشاراً لرئيس مجلس القيادة. وكان بن مبارك قد تولى منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين منذ أواخر 2020، بعد سنوات من تمثيله اليمن سفيراً لدى الولايات المتحدة، كما كُلّف خلال تلك الفترة بمهام تمثيل اليمن لدى الأمم المتحدة في نيويورك.