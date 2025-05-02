الهيئة السعودية للسياحة تحتفي بنجاحاتها وشراكاتها وأرقامها القياسية

دبي – البلاد

اختتمت المملكة العربية السعودية؛ ممثلة في الهيئة السعودية للسياحة؛ مشاركتها في معرض سوق السفر العربي ATM 2025، التي سلطت فيها الأضواء على نجاحات ومنجزات القطاع خلال العام المنصرم، واستعرضت فرص الاستثمار المتنوعة التي تزخر بها السياحة السعودية، كما عززت من حضورها الإقليمي والعالمي عبر إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية، وأبرزت جاهزية واستعداد القطاع لموسم صيف حافل.

وخلال هذا الحدث الهام الذي استمر في مدينة دبي على مدى أربعة أيام، كان جناح “أرض السعودية” منصة حيوية للتواصل والأعمال، بحضور لافت للهيئة السعودية للسياحة إضافة إلى 142 شريكاً محلياً لمنظومة السياحة السعودية، حيث وقعت الهيئة 14 مذكرة تفاهم، شملت عدداً من الفنادق العالمية مثل: (Accor, Radisson, IHG) بالإضافة لمنصات سفر مثل: ( Booking, Ticombo, Hopper) وقد شملت كذلك توقيع عدداً من الشراكات الاستراتيجية مع نخبة من الشركات الكبرى مثل: (Careem, Marketing Solutions, Seven Experience) كما دعمت وشهدت الهيئة على توقيع 52 مذكرة تفاهم بين شركاء منظومة السياحة السعودية وشركات القطاع السياحي العالمي، مما يعزز الأثر الإقليمي والدولي للمشاركة السعودية.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: “رسخت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي لهذا العام، من مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، وحضورها القوي كأسرع الوجهات نمواً على مستوى العالم، حيث استقبلت المملكة نحو 116 مليون زائر في العام 2024، واستثمرت في القطاع ما يزيد عن 800 مليار دولار”، مشدداً على التزام الهيئة بدعم وتمكين شركاء منظومة السياحة السعودية من القطاع الخاص؛ الذين يمثلون عماد صناعة السياحة.

وأضاف الرئيس التنفيذي قائلاً: “نجدد بهذه المناسبة دعوة السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بموسم صيف حافل في عدد من الوجهات الساحلية والجبلية، إضافة لأهم الفعاليات العالمية والنوعية، بجانب العديد من المنتجات والباقات والعروض والتجارب السياحية الملهمة”. وكان الرئيس التنفيذي قد التقى بشركاء منظومة السياحة السعودية لنقاش التطلعات والاستعدادات لموسم الصيف الحافل، كما عقد العديد من الاجتماعات لتعزيز التعاون الإقليمي، كان من أبرزها الالتقاء مع قيادات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وكان جناح “أرض السعودية” قد استقبل أكثر من 50 ألف زائر، استمتعوا بتنوع وثراء السياحة السعودية طوال العام، مع تركيز خاص على موسم الصيف القادم، وماتضمنه من وجهات ساحلية في وجهة البحر الأحمر، ومرتفعات باردة في الطائف والباحة وعسير، وفعاليات عالمية مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض.

وقد شارك الوفد السعودي في عدد من الحوارات الثرية وورش العمل التفاعلية، ومن ضمنها مشاركة الأستاذ الحسن الدباغ الرئيس التنفيذي لوحدة أسواق آسيا والمحيط الهادئ، في جلسة حوار باليوم الختامي، عنوانها “تأثير سوق آسيا والمحيط الهادئ”، حيث تحدث عن ما يفضله السياح بالمنطقة، ودور وسائل التواصل الاجتماعي، وجهود جذب السياح من الصين والهند، وأهمية تحسين تجربة السياحة الدينية بالمملكة.

كما استمتع زوار الجناح السعودي بالعروض الفنية الشعبية الحية في الركن الثقافي، بجانب الحرف اليدوية مثل صناعة البشت والفخار. كما شهد ركن “تواصل الشركاء” العديد من العروض والباقات والمنتجات التي تشمل برامج سياحية وتجارب جاهزة للحجز الفوري.