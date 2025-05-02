جامعة الأمير سلطان تطلق برنامجين أكاديميين رائدين في “الإحصاء التطبيقي وعلم البيانات” و”العلوم الاكتوارية”

البلاد – جدة

في خطوة استراتيجية تعكس توجهها نحو التميز الأكاديمي واستجابتها لمتطلبات سوق العمل المتسارع، أعلنت جامعة الأمير سلطان، ممثلةً بكلية الإنسانيات والعلوم، عن إطلاق برنامجي البكالوريوس في “الإحصاء التطبيقي وعلم البيانات” و“العلوم الاكتوارية”، وذلك ضمن مساعيها الحثيثة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبناء جيل من الكفاءات المؤهلة في مجالات البيانات والمخاطر.

ويأتي برنامج “الإحصاء التطبيقي وعلم البيانات” لتزويد الطلاب بمهارات متقدمة في تحليل البيانات، النمذجة التنبؤية، والتعلم الآلي، بالإضافة إلى التدريب على أدوات وتقنيات حديثة تؤهلهم للحصول على شهادات احترافية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل. ويغطي البرنامج مجالات متعددة تشمل الإحصاء الحيوي، تحليل المخاطر، التحليل المالي والتسويقي، الترميز الطبي، وعلوم البيانات، مما يفتح أمام الخريجين آفاقًا واسعة في القطاعات الحكومية والخاصة.

أما برنامج “العلوم الاكتوارية”، فيُعد من التخصصات النادرة والمطلوبة على المستوى المحلي والإقليمي، ويهدف إلى إعداد خبراء في تحليل وإدارة المخاطر المالية من خلال دراسة معمقة في الرياضيات المالية، الاحتمالات، ونمذجة المخاطر، إلى جانب التدريب على أحدث البرمجيات الاكتوارية. ويعزز البرنامج المزج بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية، ما يجعله بوابة نحو فرص مهنية واعدة في مجالات التأمين، الأسواق المالية، وإدارة المخاطر المؤسسية.

ويؤكد هذا التوسع الأكاديمي التزام جامعة الأمير سلطان بدورها الريادي في تطوير برامج تعليمية مبتكرة تستجيب للتحولات الرقمية وتلبي الاحتياجات المستقبلية للاقتصاد الوطني. كما يعكس سعيها الدؤوب نحو إعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمملكة في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والاقتصاد المعرفي.