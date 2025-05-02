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الفيحاء يتغلب على ضمك بثنائية
الرياضة

الفيحاء يتغلب على ضمك بثنائية

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو القعدة / 1446 هـ       2 مايو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الفيحاء فوزًا مثيرًا على نظيره ضمك 1/2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.

سجل اللاعب نيكولاي ستانسيو الهدف الأول لفريق ضمك في الدقيقة 40. وأدرك البديل زياد الصحفي التعادل لفريقه الفيحاء في الدقيقة 47، مستغلاً تمريرة من أليخاندرو.

وجاء الهدف الثاني لفريق الفيحاء في الدقيقة 52 بخطأ عكسي من لاعب ضمك ضاري العنزي، حيث حاول إبعاد تمريرة من فاشون ساكالا لكن كرته سكنت الشباك.

بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد ضمك عند 31 نقطة بالمركز الثالث عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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