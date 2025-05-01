الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم

بريدة – واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عددًا من المشروعات التابعة للوزارة بمنطقة القصيم.

وتأتي هذه المشروعات امتدادًا للدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، لكل ما من شأنه الإسهام في تعزيز قدرات رجال الأمن وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين والزائرين في مناطق المملكة كافة.

وشملت المشروعات، مدينة تدريب الأمن العام التي تضم ميادين ومرافق تعليمية وتدريبية متعددة ومجهزة بأحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز مستوى التدريب الأمني لمنسوبي الأمن العام.

كما دشن سموه المبنى الإداري لإدارة مرور منطقة القصيم بمدينة بريدة، وشعبة مرور محافظة البكيرية، وشعبة مرور محافظة المذنب، وشعبة مرور محافظة البدائع.

ووضع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود حجر الأساس لمقر القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة القصيم، الذي سيسهم في تمكين القوات من إنفاذ الأنظمة البيئية وحماية البيئة والمحافظة عليها بالمنطقة.