أديم الفرسان

أطلقت NHC مشروع أديم الفرسان في وجهة الفرسان شمال شرق مدينة الرياض، ليكون أحد المشاريع السكنية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وتوفير خيارات سكنية متنوعة تلائم احتياجات جميع العملاء. ويضم المشروع 540 وحدة سكنية تشمل فللًا وتاون هاوس، على مساحة إجمالية تقارب 174 ألف متر مربع، وتبدأ مساحات الوحدات من 297 مترًا مربعًا وتصل إلى 398 مترًا مربعًا، بتصاميم عصرية تلبي نمط حياة حديث ومستدام.

ريادة الأعمال

ينظّم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة اليوم الأربعاء، برنامج “ريادة الأعمال في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي” ويستهدف رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمهتمين بريادة الأعمال، والموظفين في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات الريادية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير المعرفة اللازمة للابتكار وتطوير الحلول التقنية لسوق العمل.

الشركات العائلية

وقّعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة اتفاقية مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، تهدف إلى تعزيز استدامة الشركات العائلية وتفعيل الحلول البديلة لتسوية النزاعات ودعم برامج الحوكمة والاستثمار والتوعية، إضافة إلى تبادل البيانات والإحصاءات الاقتصادية.وأكدت الغرفة أن أهمية المنشآت العائلية تكمن في امتلاكها خصائص فريدة تؤهلها لأن تكون رافعة اقتصادية محورية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.