سوني تكشف عن تشكيلتها 2025 وأحدث أجهزة ألت باور ساوند

البلاد- أبو ظبي

كشفت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا عن أحدث منتجاتها، ضمن فئتي الصوت والترفيه المنزلي لعام 2025، وذلك خلال مؤتمر حصري أقيم في فندق دبليو أبوظبي- جزيرة ياس في 25 أبريل الماضي، على مدار ثلاثة أيام، بحضور نخبة من ممثلي وسائل الإعلام وصناع المحتوى وتجار التجزئة وشركاء الأعمال البارزين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى وأفريقيا وغيرها من المناطق. وتأكيداً على التزام سوني بالتواصل مع عملائها وعشاقها على مستوى المنطقة والعالم، شهدت الفعالية حضوراً رفيع المستوى تمثل في السيد تاداتو كيمورا، رئيس المبيعات والتسويق العالمي الجديد في شركة سوني.

وأتاحت الفعالية للحضور نظرة حصرية على أحدث منتجات سوني، ما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع منتجات الترفيه المنزلي الفاخرة، وجهودها الرامية إلى تلبية الاحتياجات المتنامية للمستهلكين من عشاق التقنيات الرقمية. وتضمنت أبرز محطات الفعالية الكشف عن مجموعة تلفزيونات BRAVIA، التي شملت طرازات BRAVIA 8 | 2، وBRAVIA 5، وBRAVIA 2 | 2، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من منتجات الصوت المنزلي، مثل السماعة الشريطية من فئة BRAVIA المسرح المنزلي 6، ونظام BRAVIA المسرح المنزلي 6، ومكبرات الصوت الخلفية من فئة BRAVIA المسرح المنزلي 8، وصبووفر BRAVIA المسرح المنزلي 7. وتقدم التشكيلة الجديدة نماذج بأحجام شاشة متنوعة، كبيرة وصغيرة، تحت شعار “الأكبر هو الأفضل” وبهدف تقديم تجربة مشاهدة سينمائية تنقل رؤية صناع الأفلام إلى المنازل، بفضل التباين والألوان المذهلة والصوت الآسر. وتسعى سوني من خلال هذه الخيارات إلى تلبية مختلف بيئات المشاهدة، وتوفير صوت سينمائي رائع في أجواء غرفة المعيشة.

كما استعرضت سوني أحدث ابتكاراتها في مجال الصوت من خلال توسيع نطاق سلسلة ألت باور ساوند. وقد ارتكزت هذه السلسلة في الأساس على تقديم صوت جهير قوي وإيقاع مؤثر، بينما صُممت المجموعة الموسعة حديثاً لتقديم تجربة موسيقية استثنائية تتميز بصوت جهير ديناميكي وعميق. وعرضت سوني مكبرَي الصوت الجديدين ألت تاور 9 وألت تاور 9 إيه سي، اللذين يتميزان بقدرتهما على تقديم صوت قوي بفضل خاصية ألت التي يتم تفعيلها بلمسة زر واحدة. ويكتمل هذا الأداء بعمر بطارية يصل إلى 25 ساعة في مكبر الصوت ألت تاور 9. كما يوفر الجهازان تقنية إضاءة الحفلة بنطاق 360 درجة، التي تقدم عرضاً ضوئياً متزامناً يتناغم بسلاسة مع الموسيقى، بالإضافة إلى إمكانية ربط كل جهاز بما يصل إلى 100 مكبر صوت متوافق. وتتضمن السلسلة أيضاً مكبري صوت يسهل حملها، هما ألت فيلد 5 وألت فيلد 3، ويقدمان خياراً مميزاً للراغبين بتجربة صوتية عالية الجودة ضمن تصميم صغير الحجم؛ بالإضافة إلى الميكروفون اللاسلكي ألت مايك 1، الذي يتيح تسجيل الصوت بدرجة عالية من النقاء والوضوح، ويتوافق مع جميع منتجات سلسلة ألت. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تاداتو كيمورا، رئيس المبيعات والتسويق العالمي الجديد في شركة سوني:” لم يعد اهتمام المستهلكين في عصرنا الراهن مقتصراً على التطورات التقنية، بل يرغبون أيضاً بتجارب مريحة وغامرة ومدروسة، وهي المزايا التي تتضمنها أحدث منتجاتنا”.

ومن جانبه، قال جوبين جوجو، المدير الإداري لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: “تؤكد سوني التزامها الراسخ بتقديم منتجات مبتكرة وفريدة تستجيب للاحتياجات المتطورة لعملائها. ويتمثل هدفنا الجوهري في ضمان حصول المستهلكين في المنطقة على أحدث التقنيات بالتزامن مع إطلاقها العالمي. نسعى باستمرار إلى توفير تشكيلة منتجات متنوعة واستثنائية من أجل تلبية توقعات العملاء الراهنة، وتعزيز القيمة الدائمة التي نقدمها لهم”.