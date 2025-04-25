سافيتش رجل لقاء الهلال وغوانغجو

الرياضةسافيتش رجل لقاء الهلال وغوانغجو صحيفة البلادaccess_time27 / شوال / 1446 هـ 25 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة فاز الصربي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الهلال بجائزة رجل مباراة فريقه أمام غوانغجو الكوري الجنوبي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. سجل سافيتش الهدف الأول في ليلة فوز الهلال على غوانغجو بنتيجة 7-0، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي احتضنها ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وسيلتقي الهلال في قبل النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي وبوريرام يونايتد التايلاندي التي ستقام غدًا السبت في ملعب الإنماء بجدة الذي استضاف مباراة اليوم.