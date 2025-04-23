الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان بكين السينمائي الدولي

البلاد – جدة

اختتم الصندوق الثقافي مشاركته في الدورة الخامسة عشر من مهرجان بكين السينمائي الدولي، بحضورٍ مع الجناح السعودي في سوق المهرجان الذي احتضنته العاصمة الصينية خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل. وشارك الصندوق جنبًا إلى جنب مع شركائه في منظومة الأفلام بالمملكة بقيادة هيئة الأفلام، وحضور مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ونيوم، وشركة فيلم العلا، في تمثيلٍ مشترك عكس الجهود التكاملية بين مختلف الجهات الفاعلة؛ لدفع عجلة النمو في المشهد السينمائي بالمملكة.

وهدفت مشاركة الصندوق إلى جذب الاستثمارات العالمية في قطاع الأفلام السعودي، عبر تسليط الضوء على مقومات القطاع لرواد الأعمال والمستثمرين. بجانب تعريف صُنّاع الأفلام الدوليين بفرص التمويل الثقافي والحلول التطويرية المتنوعة التي يقدمها الصندوق، والتي تدعم كافة أنشطة سلسلة القيمة لصناعة السينما. كما سعى الصندوق عبر حضوره في بكين إلى مد جسور التواصل مع مجتمع الأفلام الدولي من صناع الأفلام ورواد الأعمال والمواهب السينمائية البارزة في آسيا وحول العالم، وتحفيز إطلاق مشاريعهم في السينما السعودية.

جاءت هذه تأكيدًا على دور الصندوق كمُمكّن مالي رئيسي للقطاع الثقافي وجهوده في دعم وتنمية قطاع الأفلام السعودي، في وقت يشهد فيه القطاع نموًا متسارعًا وتحولًا لافتًا، مدعومًا بالإستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تطوير قطاع ثقافي مزدهر ومستدام ومتنوع يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة المملكة الدولية.

ويُعد مهرجان بكين السينمائي، الذي انطلق عام 2011، من أبرز الفعاليات الثقافية في الصين، ويحتفي بالتبادل السينمائي العالمي. وتشهد النسخة الخامسة عشرة هذا العام عروضًا سينمائية ومنتديات وبرامج مهنية تحت شعار “أفلام عالية الجودة مدعومة بالتقنية”.