اختتام بطولة الجولة الذهبية للمبارزة (عمومي) للرجال

البلاد- الرياض

اختتمت بطولة المملكة للمبارزة الجولة الذهبية (عمومي)، التي أقيمت أمس في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بعد أن توج الـرئيس التنـفيذي للاتـحاد السعـودي للمبـارزة الأستـاذ عـبدالله السـنيـد، الفائزين بالبطولة.

وقد حقق علي البنعلي (الهلال) ذهبية سلاح الشيش، وحل سعود الربيع (النجمة) ثانيا، وجاء محمد الدخيل (الهلال) ثالثا، وعبدالملك الأومير (النصر) الثالث مكرر.

وفي منافسات سلاح السيبر، حصد علي البحراني (الأهلي) الميدالية الذهبية، ونال عادل المطيري (الاتحاد) المركز الثاني، ومحمد العمرو (النصر) ثالثا، وعمر دويدار (العلا) في المركز الثالث مكرر.

فيما ظفر جواد الداوود (الهدى) بذهبية سلاح الابيه، وحقق حسن عابد (الخلود) المركز الثاني، وحل أحمد هزازي (الهلال) ثالثا، وأحمد آل حسين (الهدى) في المركز الثالث مكرر.