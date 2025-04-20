الرياضة

اختتام بطولة الجولة الذهبية للمبارزة (عمومي) للرجال

صحيفة البلادaccess_time22 / شوال / 1446 هـ      20 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد- الرياض
اختتمت بطولة المملكة للمبارزة الجولة الذهبية (عمومي)، التي أقيمت أمس في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بعد أن توج الـرئيس التنـفيذي للاتـحاد السعـودي للمبـارزة الأستـاذ عـبدالله السـنيـد، الفائزين بالبطولة.
وقد حقق علي البنعلي (الهلال) ذهبية سلاح الشيش، وحل سعود الربيع (النجمة) ثانيا، وجاء محمد الدخيل (الهلال) ثالثا، وعبدالملك الأومير (النصر) الثالث مكرر.
وفي منافسات سلاح السيبر، حصد علي البحراني (الأهلي) الميدالية الذهبية، ونال عادل المطيري (الاتحاد) المركز الثاني، ومحمد العمرو (النصر) ثالثا، وعمر دويدار (العلا) في المركز الثالث مكرر.
فيما ظفر جواد الداوود (الهدى) بذهبية سلاح الابيه، وحقق حسن عابد (الخلود) المركز الثاني، وحل أحمد هزازي (الهلال) ثالثا، وأحمد آل حسين (الهدى) في المركز الثالث مكرر.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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