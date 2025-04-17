في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والخليج.. جيسوس: عودة المصابين دعم لنا قبل النخبة الآسيوية

دونيس: الهلال وجمهوره جزء من حياتي

الرياض – محمد الجليحي

أبدى مدرب فريق الخليج دونيس خيبة أمله بالخسارة من الهلال، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: آخر ثلاثة شهور تعرضنا لخسائر، وعدم اتزان فنيًا. اليوم كان لدي أمل بعودة الفريق لمسار الانتصار، لكن الهلال فريق قوي، ولدينا أيضًا فريق ممتاز وقادرون على العودة خلال الست مباريات القادمة.

وعن تحية الجمهور الهلالي له قال: أنا جزء من تاريخ الهلال، وبعد تركي للتدريب سأصبح متابعًا ومشجعًا له.

أما مدرب الهلال جيسوس، فأبدى سعادته بتحقيق الفوز، وتسجيل الفرص، وعودة الصربي ميتروفيتش، الذي يحتاج لوقت إضافي لاكتمال حساسيته لتسجيل الأهداف.

وقال:نحن نسير بخطى ثابتة لإعادة بقية اللاعبين المصابين لحساسيتهم على الكرة مثل كانسيلو، الذي يتوقع منه التحسن بشكل افضل في مواجهة الشباب القادمة، ونيفيش الان اصبح شبه مكتمل. لن نتوقف عن طموحاتنا والسعي للحصول على جميع النقاط.

وعن رأيه لتقدم فريق الفتح على الاتحاد خلال هذا الوقت قال لن نلتفت حتى تنتهي المواجهة. الان نحن نركز على فريقنا حتى نحقق ما نصبو اليه.