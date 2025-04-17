فيديو| أخضر 17 يعبر نظيره الكوري ويتأهل لنهائي كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
بعد 37 عامًا من الانتظار، نجح المنتخب الوطني السعودي تحت 17 عامًا في حجز مقعده في نهائي كأس آسيا للناشئين، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بعدما عبر نظيره الكوري الجنوبي بركلات الترجيح 3-1 في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما مساء اليوم
انتهى الشوط الأول بتقدم الكوريين بهدف وحيد، قبل أن ينجح منتخبنا في تعديل النتيجة في الدقيقة 90+9 من عمر الشوط الثاني من ركلة جزاء سجلها أبوبكر سعيد؛ ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأخضر، ويقطع تذكرة العبور للنهائي الآسيوي.
وينتظر الأخضر السعودي الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي ستجمع منتخبي أوزباكستان وكوريا الشمالية، مساء اليوم الخميس لمعرفة منافسه على اللقب في المباراة النهائية.
شوف |
السعودية إلى نهائي #كأس_آسيا تحت 17 سنة بعد الفوز على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/M4KANmVYWM
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 17, 2025