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فيديو| أخضر 17 يعبر نظيره الكوري ويتأهل لنهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time19 / شوال / 1446 هـ      17 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
بعد 37 عامًا من الانتظار، نجح المنتخب الوطني السعودي تحت 17 عامًا في حجز مقعده في نهائي كأس آسيا للناشئين، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بعدما عبر نظيره الكوري الجنوبي بركلات الترجيح 3-1 في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما مساء اليوم

انتهى الشوط الأول بتقدم الكوريين بهدف وحيد، قبل أن ينجح منتخبنا في تعديل النتيجة في الدقيقة 90+9 من عمر الشوط الثاني من ركلة جزاء سجلها أبوبكر سعيد؛ ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأخضر، ويقطع تذكرة العبور للنهائي الآسيوي.

وينتظر الأخضر السعودي الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى التي ستجمع منتخبي أوزباكستان وكوريا الشمالية، مساء اليوم الخميس لمعرفة منافسه على اللقب في المباراة النهائية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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