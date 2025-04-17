فيديو| أخضر 17 يعبر نظيره الكوري ويتأهل لنهائي كأس آسيا

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السعودية إلى نهائي #كأس_آسيا تحت 17 سنة بعد الفوز على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/M4KANmVYWM

— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 17, 2025