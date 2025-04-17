الرياضة

شاهد| الهلال يعبر الخليج بثلاثية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time19 / شوال / 1446 هـ      17 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تضوير- عثمان الشمراني

استعاد فريق الهلال نغمة الانتصارات من جديد، ونجح في تحقيق فوز ثمين على ضيفه الخليج بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن للمحترفين.

ثلاثية الهلال، ساهم فيها المتألق سالم الدوسري بهدفين مميزين، قبل أن يختتم العائد ميتروفيتش الثلاثية.

افتتح الدوسري التسجيل للهلال عند الدقيقة 26، وفي الدقيقة 84، عزز الدوسري النتيجة بهدف ثانٍ، واختتم ميتروفيتش مهرجان الأهداف بهدف ثالث في الدقيقة 88.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 61 نقطة من 28 مباراة، في وصافة جدول الترتيب، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، فيما تجمد رصيد الخليج عند 33 نقطة في المركز العاشر.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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