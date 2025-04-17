شاهد| الفتح يُوقف الاتحاد.. ويُشعل دوري روشن

محمود العوضي- جدة
أشعل فريق الفتح دوري روشن، بعدما نجح في التغلب على ضيفه فريق الاتحاد بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 28 من البطولة.
شهد الشوط الأول إثارة وندية وأحداثًا دراماتيكية من كلا الفريقين؛ حيث ألغى الحكم هدفًا لفريق الفتح سجله اللاعب مراد باتنا من ركلة جزاء، بعدما لمس اللاعب الكرة مرتين، وبعدها مباشرة تصدى المتألق نواف العقيدى لركلة جزاء من لاعب الاتحاد فابينيو- بكل جدارة؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف وحيد، أحرزه اللاعب أمين سباعي في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات، وضاعت من الاتحاد عدة فرص خطيرة، وألغى الحكم هدفًا لكريم بنزيمة؛ لوجود تسلل من بداية الهجمة.
شعر لاعبو الفتح بخطورة هجمات الاتحاد، فبادلوا الاتحاد الهجوم، حتى نجح اللاعب فارغاس في نعزيز النتيجة لفريق الفتح في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز، رفع الفتح رصيده إلى النقطة 29 في المركز الـ 12، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 65 في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف.
هدددددف!⚽️
النموذجي يسجل أولًا..
امين سباعي يسجل أول الأهداف للفتح ⚽️ 🔥
الفتح 1 × 0 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي #الفتح_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/ktGSKHGlQM
— SSC (@ssc_sports) April 17, 2025
بسبب لمس الكرة لمرتين: الحكم يلغي هدف الفتح من الجزائية❌#دوري_روشن_السعودي #الفتح_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/doRuLH0u1f
— SSC (@ssc_sports) April 17, 2025
هدددددف!⚽️
أبناء النخيل يعززون النتيجة 🔥🌴
ثاني الأهداف للفتح عن طريق فارغاس ⚽️
الفتح 2 × 0 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي #الفتح_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/IxC7Qp9fmb
— SSC (@ssc_sports) April 17, 2025