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التعادل السلبي يحسم مواجهة الشباب والأخدود
الرياضة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الشباب والأخدود

صحيفة البلادaccess_time19 / شوال / 1446 هـ      17 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة الشباب والأخدود التي احتضنها ملعب الشباب بالرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من عمر دوري روشن السعودي.

ورفع التعادل رصيد الشباب إلى 50 نقطة مستمرًا في المركز السادس، ومفرطًا في فرصة اقتحام المربع الذهبي لروشن.

وفي المقابل استمر الأخدود ضمن أندية القاع واحتل المركز السادس عشر بعد التعادل برصيد 25 نقطة.

وألغى حكم المباراة قراره باحتساب ركلة جزاء لمصلحة الشباب مع الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة بعد العودة لتقنية “الفار”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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