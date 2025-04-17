الرياضة التعادل السلبي يحسم مواجهة الشباب والأخدود

البلاد- جدة حسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة الشباب والأخدود التي احتضنها ملعب الشباب بالرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من عمر دوري روشن السعودي. ورفع التعادل رصيد الشباب إلى 50 نقطة مستمرًا في المركز السادس، ومفرطًا في فرصة اقتحام المربع الذهبي لروشن. وفي المقابل استمر الأخدود ضمن أندية القاع واحتل المركز السادس عشر بعد التعادل برصيد 25 نقطة. وألغى حكم المباراة قراره باحتساب ركلة جزاء لمصلحة الشباب مع الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة بعد العودة لتقنية “الفار”.