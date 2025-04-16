79 % حصة “التجزئة” من المدفوعات الإلكترونية

البلاد – الرياض

حققت حصة المدفوعات الإلكترونية نسبة 79 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة “الأفراد” بنهاية العام 2024م، وذلك مقارنةً بنسبة 70 % المسجلة في العام 2023م. بحسب البنك المركزي السعودي “ساما”. ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموًا كبيرًا ، حيث سجل عدد عمليات الدفع الإلكترونية “غير النقدية” المنفذة نحو 12.6 مليار عملية، مقارنة بـ 10.8 مليار عملية للعام 2023م.

وتشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، الذي يأتي نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات.