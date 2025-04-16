4.3 % ارتفاع أسعار العقارات

البلاد – الرياض

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول 2025 بنسبة 4.3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 ، مسجلا 104.93 نقطة.

وطبقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل الرقم القياسي القياسي لأسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 5.1 % ليبلغ 104.26 نقطة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي ، وارتفع الرقم القياسي للوحدات التجارية بنسبة 2.5 % ليبلغ 107.20 نقطة ، فيما انخفض في الأراضي الزراعية 1.1 % ليبلغ 100.87 نقطة

جغرافيا ، شهد الارتفاع السنوي لمنطقة الرياض النسبة الأعلى بنحو 10.7 %، ثم منطقتي الحدود الشمالية، والجوف بنسبة 8.7 % و8.2 % على التوالي.

وكانت هيئة الإحصاء اعتمدت منهجية جديدة لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات ابتداء من الربع الثالث 2024، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، ووزارة العدل، والبنك المركزي السعودي، وحددت عام 2023 كسنة أساس.