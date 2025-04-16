ارتفاع الأسهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس ، مرتفعًا 19.46 نقطة، عند مستوى 11616.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 340 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع. كما أغلق مؤشر(نمو) مرتفعًا عند مستوى 29141.30 نقطة، وبتداولات 6 ملايين سهم بلغت قيمتها 59 مليون ريال.

ميداليات لـ “الكهرباء”

حققت الشركة السعودية للكهرباء، بإشراف من وزارة الطاقة إنجازًا عالميًا جديدًا بحصدها خمس ميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، وذلك عن مجموعة من الابتكارات النوعية التي تعكس ريادتها في صناعة الكهرباء ، منها المولد المتنقل والساعة الذكية الصناعية ، وجهاز كاشف الالتماسات الكهربائية الميدالية الفضية، وبرونزيتان لجهاز “مناخ”، وقاعدة مروحة التهوية لمحطات الضغط العالي.

غرفة المدينة

استعرضت غرفة المدينة المنورة ، خلال اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي 2024؛ أهم المبادرات والبرامج التي نفذتها الغرفة خلال العام الماضي، والأداء الإستراتيجي والمالي والتشغيلي للغرفة، وما حققته من مستهدفات ضمن الدورة الخامسة عشرة لمجلس إدارتها. وناقش الاجتماع أهم المبادرات والبرامج التي نفذتها الغرفة ، ومنها طرح 684 فرصة استثمارية عبر منصة “استثمارات المدينة”.