في افتتاح آسيوية ألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف|محمد سراج الزاير يحصد أول ذهبية في رمي المطرقة

الدمام- البلاد
حصد السعودي محمد سراج الزاير أول ذهبية سعودية في البطولة الآسيوية السادسة للناشئين والناشئات لألعاب القوى في مسابقة رمي المطرقة.
ورمى الزاير المطرقة لمسافة 11.79 متر فيما جاء خلفه الصيني وانغ انكانغ ونال الإيراني أمير مرام البرونزية.
وقد انطلقت البطولة الآسيوية بحضور طارق القحطاني مدير مكتب وزيارة الرياضة بالمنطقة الشرقية، واللواء دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، والعميد علي الشيخي رئيس الاتحاد السعودي ،وكذلك نائبه الدكتور بدر اليوبي والمهندس حبيب الأمين الرئيس التنفيذي بالاتحاد السعودي.
بدأ الحفل الافتتاحي بمسيرة الوفود المشاركة على مضمار استاد مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، ثم كلمة رئيس الاتحاد السعودي العميد علي الشيخي ” التي رحب فيها باللواء دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى وبأصحاب السمو والمعالي والسعادة وكافة المشاركين من اللاعبين واللاعبات وجميع المشاركين والمتطوعين.
وأضاف “باسمي شخصياً ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى واللجان العاملة، أتشرف بوجودكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية بمدينة الدمام لنحتفي سوياً بانطلاق البطولة الاسيوية السادسة لألعاب القوى للناشئين والناشئات”.
إن استضافة المملكة العربية السعودية ممثلة في الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى لهو تجسيد ودعم لمسيرة الرياضة الآسيوية عامة وألعاب القوى خاصة.
وزاد بالقول ” ونحن كرئيس وأعضاء مجلس إدارة ولجان عاملة في الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى نتشرف دائماً بهذه الاستضافة، والاستضافات القادمة والتي لها طابع خاص في قلوبنا.
إن هذه الاستضافة السعودية الأولى للبطولة الآسيوية، للمرة الأولى منذ “6” عقود تدل على تطور الحركة الرياضية السعودية، وتؤكد حرص قيادة المملكة على استضافة كافة الأحداث الكبرى على كافة المستويات ويعكس مدى الاهتمام الذي توليه بالجانب الرياضي، وأن ” أم الألعاب ” لها مكانة مرموقة في قمة هرم الرياضة.
وقال العميد الشيخي في كلمته ” هنا من أرض المملكة ننطلق بآمال وطموحات جديدة لاكتشاف وصناعة أبطال من الجيل الجديد حيث أن المملكة كانت وستظل مهدا للأبطال, إننا نتطلع في هذه البطولة ان نرى أسماء جديدة تكون انطلاقتها الفعلية نحو المنجزات الأولمبية والعالمية من خلال هذه البطولة وتترك بصمة كبيرة وتكتب سطرا جديدا من المنجزات الاسيوية.
ووجه رساله للمشاركين قال فيها “بناتي وأبنائي اللاعبات واللاعبين، كل الدعوات الصادقة لمنافسات رياضية شريفة تحقق لكم الإنجاز الرياضي الذي تطمحون إليه وتسجلون أرقاماً قياسية جديدة في مسيرتكم الرياضية”.
كما وجه شكره للمتطوعين والمتطوعات قال فيها ” المشاركين في تنظيم فعاليات هذه البطولة، أنتم وقود هذه البطولة، وجهودكم الدؤوبة له دور في نجاح التنظيم، ومساهمتكم لا تقدر بثمن لتقديم تجربة فريدة ونوعية لضيوفنا المشاركين، فلكم منا كل الشكر والتقدير والامتنان، متمنيا لكم التوفيق وفالكم النجاح.
وختم بالقول “كما يسرني ان اتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية ، ولصاحب السمو الامير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الاولمبية ، واللجنة الاولمبية البارالمبية السعودية على دعمهم المستمر لألعاب القوى والى كافة الرعاة المشاركين واللجان العاملة في البطولة.
من جانبه أكد اللواء دحلان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي أن استضافة المملكة لهذه البطولة تمثل نقلة جديدة في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة ومن بينها العاب القوى مشيرا إلى أن الثقة كبيرة في أن تحقق البطولة الأهداف المرجوة منه وتكون انطلاقة للأبطال والبطلات على مستوى القارة الآسيوية.
وتستكمل اليوم منافسات البطولة بعدد من المسابقات في الفترتين الصباحية والمسائية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م