الإقتصاد

صعود الذهب والنفط

صحيفة البلادaccess_time18 / شوال / 1446 هـ      16 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

عواصم – وكالات
صعدت أسعار الذهب (الثلاثاء) في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 3226.24 دولار للأوقية (الأونصة) ، حيث بقي بالقرب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله الاثنين عند 3245.42 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 3242.50 دولار. وبالنسبة لأسواق النفط العالمية ، صعدت أسعار النفط، مدعومةً بإعفاءات جديدة محتملة من الرسوم الجمركية تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا؛ أي ما يعادل 0.4 %، إلى 65.13 دولار للبرميل ، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا، أو ما يعادل 0.5 %، إلى 61.81 دولار.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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