صعود الذهب والنفط

عواصم – وكالات

صعدت أسعار الذهب (الثلاثاء) في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 3226.24 دولار للأوقية (الأونصة) ، حيث بقي بالقرب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله الاثنين عند 3245.42 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 3242.50 دولار. وبالنسبة لأسواق النفط العالمية ، صعدت أسعار النفط، مدعومةً بإعفاءات جديدة محتملة من الرسوم الجمركية تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا؛ أي ما يعادل 0.4 %، إلى 65.13 دولار للبرميل ، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا، أو ما يعادل 0.5 %، إلى 61.81 دولار.