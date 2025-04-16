بـ7 مليارات.. بدء استقبال طلبات صرف تعويضات “الكدوة”

مكة المكرمة ــ البلاد

أعلن برنامج “الأحياء المطورة”، أحد برامج الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بدعم وتمكين من اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، إطلاق صندوق “رؤية مكة العقاري”، والبدء باستقبال طلبات تعويضات ملّاك العقارات (المستوفية للإجراءات) بموقع الكدوة المقدرة بإجمالي 7 مليارات ريال.

ويتيح الصندوق خيارين للتعويضات المقدمة للملّاك؛ إما المساهمة بحصة في مشروع التطوير، أو استلام التعويض نقدًا.

ويقدم البرنامج حلولًا شاملة تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للسكان، تسهم في معالجة الخلل السكّاني الناتج عن المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل. كما يسعى إلى تحفيز النشاط الاستثماري؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر دمج هذه المواقع، ضمن خطط التطوير العقاري، وإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير، إضافة إلى وضع آليات فعّالة للحد من ظهور مواقع غير منظمة، ووقف التوسع العشوائي في المناطق القائمة.

ويدعو البرنامج ملاك العقارات المستحقة للتعويض في موقع الكدوة؛ لاستكمال إجراءات الصرف (بتوفير إفادات الصندوق العقاري، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، ومخالصات شركتيّ الكهرباء والمياه – لكل مالك وإن تعدد الورثة)، ومن ثم حجز موعد بدءًا من اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025م؛ إما إلكترونيًا عبر الرابط: www.rcmc.gov.sa/e-services أو الهاتف الموحد (8001000041) للحصول على التعويضات بحصص المساهمة أو استلام القيمة النقدية.

وأكّد برنامج الأحياء المطورة التزامه بصرف التعويضات للدفعات المجدولة فور الانتهاء من الإجراءات النظامية، وذلك وفق إطار زمني يضمن حصول جميع الملاك على حقوقهم بكل يسر وسهولة.