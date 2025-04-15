رئاسة الحرمين تضع اللمسات الأخيرة للخطة التشغيلية لحج 1446

البلاد – عبد اللطيف السيدح

وضعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف اللمسات النهائية لخطة موسم الحج ١٤٤٦هـ التشغيلية تمهيدًا للإعلان عنها قريبًا؛ لإثراء تجربة الأعداد المليونية المتوقعة من ضيوف الرحمن.

ورأس رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم الاجتماع التحضيري عن بُعد؛ لمناقشة الأطر العامة للخطة التشغيلية لموسم الحج، بحضور أصحاب السعادة الوكلاء؛ مؤكدًا على ضرورة تعزيز مكامن القوة الإثرائية للحرمين الشريفين، وتعضيد خدمة الحجاج الرقمية والتطبيقات الذكية، وتهيئة الأجواء الإيمانية لضيوف الرحمن.

وقال السديس: “إنَّ نجاح موسم شهر رمضان المبارك لهذا العام؛ يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المملكة”، مشيدًا بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- في توفير الإمكانات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والقاصدين والمعتمرين والزائرين، مما مكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وأكد أن نجاح المملكة في تنظيم موسم رمضان تجسيد لدورها الريادي الإسلامي والعمق الديني للمملكة؛ كونها منبع الإسلام الحق ورسالته الوسطية العظيمة.

وثمّن رئيس الشؤون الدينية الدور الكبير الذي قام به جميع العاملين في القطاعات الحكومية والمنظومة الأمنية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجبهم الديني والوطني.

‏وقال: إن المملكة -ولله الحمد- تضرب أعظم الأمثلة بالنجاحات المتوالية للمواسم الإيمانية، وما يتخللها من تفويج الملايين، وإدارة حشودهم وضمان راحتهم وسلامة تنقلاتهم لمناسكهم بين البقاع المقدسة بتضافر جهود أبنائها من كوادر أمنية وطبية وتنظيمية ودينية بصفرية عوائق، مستشعرين ما حباهم الله به من شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، وما توليه قيادتها من حرص واهتمام بالحرمين الشريفين وضيوفهم.