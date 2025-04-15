في”يلو”.. الزلفي يعبر أحد.. والفيصلي يتخطى الجندل

البلاد- جدة
تغلب فريق الزلفي على نظيره أحد بثنائية في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري يلو.
دييغو ميرندا سجل الهدف الأول لفريق الزلفي في الدقيقة 53، بتسديدة صاروخية، لم يتمكن حارس مرمى أحد من التصدي لها.
وجاء الهدف الثاني لفريق الزلفي في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب كشيم القحطاني.
بتلك النتيجة، رفع فريق الزلفي رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري يلو، بفارق نقطتين عن أبها صاحب المركز
التاسع، فيما بقي فريق أحد في المركز الأخير في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 20 نقطة.
وفي الجولة نفسها، تغلب الفيصلي على مضيفه الجندل بهدفين نظيفين؛ ليرفع الفيصلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الجندل عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.
🔚 نهاية المباراة#الجندل 0️⃣#الفيصلي 2️⃣
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#الجندل_الفيصلي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/vuv7bz05Tq
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 15, 2025
🔚 نهاية المباراة#الزلفي 2️⃣#أحد 0️⃣
⚽️ شاهد الأهداف..⤵️#الزلفي_أحد | #دوري_يلو#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/VpyBjBjezz
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 15, 2025