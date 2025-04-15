الرياضة

في”يلو”.. الزلفي يعبر أحد.. والفيصلي يتخطى الجندل

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1446 هـ      15 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
تغلب فريق الزلفي على نظيره أحد بثنائية في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري يلو.

دييغو ميرندا سجل الهدف الأول لفريق الزلفي في الدقيقة 53، بتسديدة صاروخية، لم يتمكن حارس مرمى أحد من التصدي لها.

وجاء الهدف الثاني لفريق الزلفي في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب كشيم القحطاني.


بتلك النتيجة، رفع فريق الزلفي رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري يلو، بفارق نقطتين عن أبها صاحب المركز

التاسع، فيما بقي فريق أحد في المركز الأخير في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 20 نقطة.

وفي الجولة نفسها، تغلب الفيصلي على مضيفه الجندل بهدفين نظيفين؛ ليرفع الفيصلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الجندل عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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