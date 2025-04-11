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شاهد| التعادل الإيجابي يخيم على لقاء التعاون والأخدود
الرياضة

شاهد| التعادل الإيجابي يخيم على لقاء التعاون والأخدود

صحيفة البلادaccess_time13 / شوال / 1446 هـ      11 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة الأخدود والتعاون، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب “مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية”، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن.

افتتح كريستيان باسوجوغ التسجيل للأخدود بعد 7 دقائق فقط من انطلاق المباراة، ونجح سلطان المندش في تسجيل هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب دوري روشن، في المقابل، رفع الأخدود رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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