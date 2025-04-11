شاهد| التعادل الإيجابي يخيم على لقاء التعاون والأخدود

البلاد- جدة
خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة الأخدود والتعاون، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب “مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية”، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن.
افتتح كريستيان باسوجوغ التسجيل للأخدود بعد 7 دقائق فقط من انطلاق المباراة، ونجح سلطان المندش في تسجيل هدف التعادل للتعاون في الدقيقة 79.
بهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب دوري روشن، في المقابل، رفع الأخدود رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر.
🔚 الأخدود والتعاون يتعادلان إيجابياً (⚽️-⚽️)
شاهد أهداف المباراة ⤵️📺#دوري_روشن_السعودي #الأخدود_التعاون pic.twitter.com/mWdCfnyLKz
— SSC (@ssc_sports) April 11, 2025