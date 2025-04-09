“الرياض آرت” يثري المشهد الفني ضمن أسبوع فنّ الرياض

الرياض – البلاد

يستضيف برنامج الرياض آرت، أحد المشاريع الكبرى التي تُشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في جاكس أبرز فعاليات النسخة الأولى من أسبوع فنّ الرياض، المقام حاليًا بالعاصمة تحت شعار “على مشارف الأفق”، ويجمع نخبة من المعارض والمؤسسات المحلية والدولية، وتسلّط الضوء على حيوية المشهد الثقافي المتجدد في العاصمة.

وتأتي هذه الاستضافة امتدادًا لجهود البرنامج بالتعاون مع هيئة الفنون البصرية لتمكين الفن في المساحات العامة، وتعزيز التواصل بين الفنانين والمجتمع، من خلال عرض أعمال فنية تواكب التحولات الجمالية والفكرية المعاصرة، في بيئة تثري الحوار بين المشهد الفني المحلي والعالمي.

ويُعد أسبوع فنّ الرياض حدثًا ثقافيًا رائدًا تنظمه هيئة الفنون البصرية، ويقام خلال الفترة من 6 إلى 13 أبريل في عدد من المواقع البارزة بالرياض، بمشاركة أكثر من 45 معرضًا فنيًا من المملكة والمنطقة والعالم، ويُركز على دور الفن في تشكيل الوعي وتوسيع آفاق الرؤية، من خلال أعمال تتناول موضوعات الحياة اليومية، والمناظر الطبيعية، ضمن تجربة فنية متكاملة تحتفي بالتقاليد وتستشرف المستقبل.

ومن خلال هذه المشاركة، يواصل برنامج “الرياض آرت” دوره في ترسيخ مكانة الرياض عاصمةً للفن والإبداع، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتعزيز التنوع الاقتصادي وتشجيع ‏الإبداع الثقافي، والإسهام في الحراك الفني نحو آفاق جديدة من التأثير والتجدد.