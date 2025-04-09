3 مناحل سعودية ضمن الخمسة الأوائل في مسابقة العسل الدولية 2025 في باريس

جازان – البلاد

شاركت عدة مناحل سعودية في مسابقة العسل الدولية الخاصة بجودة الغذاء العالمي للعام 2025 والتي أقيمت مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس بتنظيم من شركة الغذاء العالمية كونفكسبو.

وتقدمت للمسابقة 30 دولة كل واحدة منها شاركت بأكثر من 500 عينة من منتجاتها، وخضعت جميع هذه الأعسال المشاركة للفحص المختبري لبيان جودتها وأنزيماتها، قبل أن يتم عرضها على لجان التحكيم والتي ضمت ثلاث مجموعات من خبراء العسل في العالم.

وحققت المناحل المشاركة من السعودية ثلاث مراكز من المراكز الخمسة الاولى، حيث حصل منحل مساعد الغازي من منطقة حائل في عسل الطلح على المركز الثاني، فيما جاء منحل سلمان الشهري من منطقة عسير في عسل السدر في المركز الرابع، وحلت مناحل بيش من منطقة جازان في عسل القرض الجبلي في المركز الخامس عالمياً.

وتم بعد ذلك تتويج أصحاب المناحل بميداليات البلاتينيوم خلال حفل التتويج في باريس.

وعبر الفائزون عن امتنانهم الكبير للقيادة الكريمة في المملكة كون هذا التميز الذي حققوه في مسابقة عالمية يبين “مدى الدعم الذي يجده قطاع النحل من قبل حكومتنا الرشيدة والذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وجودته جميع المجالات”.