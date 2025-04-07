الرياضة

وزير الرياضة المصري: كلنا فخر باستضافة السعودية لمونديال 2034

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1446 هـ       7 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أن استضافة المملكة العربية السعودية كأس العالم 2034 ستكون مصدر فخر واعتزاز لكل العرب. وأشار صبحي- خلال حضوره منتدى الاستثمار الرياضي” المنعقد حاليًا في الرياض-  إلى أن هذه الاستضافة ستُسهم في إبراز التطور الكبير في البنية التحتية، السياحة، والتعليم، مما يعكس الصورة الحقيقية للمملكة والمنطقة على الساحة العالمية.
وتحدث الوزير المصري خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «رؤية مصر المستقبلية للقطاع الرياضي»، موضحًا أن مصر تقوم بالاستثمار في المنشآت الرياضية والأصول والخدمات التقنية والسياحة الرياضية، مع التركيز على التعاون مع القطاع الخاص.

وأكد صبحي أن حجم الاستثمار الرياضي العالمي بلغ 844 مليار دولار، بينما بلغ حجم سوق استضافة الأحداث الرياضية 266 مليار دولار، مؤكداً أن هذه الفعاليات تساهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي للدول المستضيفة.

وفي خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار في الرياضة، كشف الأمير عبدالله بن مساعد، مالك مجموعة «يونايتد وورلد»، خططاً لإطلاق صندوق استثمار رياضي سعودي يراوح رأس ماله بين 500 مليون إلى مليار ريال. وأوضح الأمير عبدالله أن الاستثمارات ستتركز في الأصول الرياضية في أوروبا، وأن المجموعة ستسهم بنسبة 20% من رأس المال، بينما سيتم جذب النسبة المتبقية من مستثمرين آخرين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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