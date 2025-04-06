رئاسة الشؤون الدينية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها وتُشيد بنجاح موسم رمضان

مكة المكرمة – عبداللطيف السيدح

أقامت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك،بمقر الرئاسة بمكة المكرمة.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في كلمته التي ألقاها، باسمه وباسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر والثناء والتهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وكشف السديس أن أكثر من ٦ ملايين استفادوا من الخدمات الإثرائية في الحرمين في رمضان، مشيداً بالنجاح الكبير الذي تحقق في موسم رمضان بتكاتف جميع الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة، وما بذلته من جهود عظيمة خلال موسم رمضان المبارك.

‎ وأكد أن ما تحقق من جهود متميزة وإنجازات عظمى في خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين خلال هذا الموسم الفضيل ليس بالأمر الغريب على حكام هذه البلاد الطاهرة، فمنذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز –رحمه الله- حتى هذا العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وهي لا تألو جهداً في سبيل تطوير منظومة الخدمات المتكاملة خدمةً للحرمين وقاصديهما.

‎ وهنأ الدكتور السديس، منسوبي ومنسوبات رئاسة الشؤون الدينية؛ ووكالة الرئاسة بالمسجد النبوي بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى -عز وجل- أن يعيده على الجميع بالخير، حاثًا الجميع على بذل الجهود؛ لرفع مستوى الإنتاجية والعمل المتميز لخدمة قاصدي وزائري الحرمين الشريفين تحقيقًا لتطلعات ولاة أمر بلادنا المباركة. حضر المعايدة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري إمام وخطيب المسجد الحرام