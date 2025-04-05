شاهد| التعادل الإيجابي يحسم ديربي الاتفاق والقادسية

البلاد- جدة
خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على نتيجة ديربي الشرقية الذي جمع بين فريقي الاتفاق والقادسية، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن.
في الدقيقة 45، سجل محمد أبو الشامات الهدف الأول لفريق القادسية، بعد عرضية من الجانب الأيسر سقطت من يد الحارس ليتابعها في المرمى.
وأدرك الهولندي فينالدوم التعادل لفريق الاتفاق في الدقيقة 63، مستغلًا كرة عالية داخل منطقة الجزاء، ليحولها برأسه في شباك القادسية.
بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل رصيد الاتفاق إلى 36 نقطة في المركز الثامن.
ديربي الشرقية ينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق
شاهد أهداف المباراة ⤵️📺
#دوري_روشن_السعودي #القادسية_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/1cdmNj1ybj
— SSC (@ssc_sports) April 5, 2025