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شاهد| التعادل الإيجابي يحسم ديربي الاتفاق والقادسية
الرياضة

شاهد| التعادل الإيجابي يحسم ديربي الاتفاق والقادسية

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1446 هـ       5 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على نتيجة ديربي الشرقية الذي جمع بين فريقي الاتفاق والقادسية،  مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن.

في الدقيقة 45، سجل محمد أبو الشامات الهدف الأول لفريق القادسية، بعد عرضية من الجانب الأيسر سقطت من يد الحارس ليتابعها في المرمى.

وأدرك الهولندي فينالدوم التعادل لفريق الاتفاق في الدقيقة 63، مستغلًا كرة عالية داخل منطقة الجزاء، ليحولها برأسه في شباك القادسية.

بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل رصيد الاتفاق إلى 36 نقطة في المركز الثامن.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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