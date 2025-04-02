4 فرص عقارية بمزاد النرجس والعمارية

البلاد – جدة

تعلن شركة السعدون العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد “النرجس والعمارية” الهجين وذلك يوم الأربعاء 16/4/2025 حضوريًا الساعة: 4:00 مساء في قاعة التخصصي بالرياض وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.

ويطرح المزاد 4 فرص عقارية في مواقع استراتيجية في الرياض لبيع أراضي أكثر من 64 ألف متر مربع ويتكون العقار الأول من أرض بلك بمساحة 14221 متر مربع، والعقار الثاني أرض زراعية مقام عليها منتجع بمساحة 10000 متر مربع والعقار الثالث أرض زراعية بمساحة 20000 متر مربع والعقار الرابع أرض زراعية بمساحة 20000 متر مربع.

حيث تقع على أهم الأحياء الحيوية المميزة كـ حي النرجس على طريق أبو بكر الصديق وحي العمارية وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالرياض، مما يجعلها وجهة مميزة.

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852