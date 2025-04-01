الرئيس اللبناني: الغارة الإسرائيلية إنذار خطير على النوايا المبيتة

وقال في بيان مقتضب نشره على حسابه في منصة “إكس”، إن “التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء البلاد في العالم، وحشدهم دعماً لحق لبنان في سيادة كاملة على أراضيه”.

ودعا إلى منع أي انتهاك للسيادة من الخارج، أو من مدسوسين في الداخل، يقدمون ذريعة إضافية للعدوان الإسرائيلي، مؤكداً أنه “سيعمل مع الحكومة ورئيسها لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ البلاد”.

فيما أدان رئيس الحكومة نواف سلام الغارة، مؤكدا أن “هذا العدوان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقرار الأممي 1701”.

يأتى ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة بوقت سابق اليوم، مقتل 3 إثر الغارة الإسرائيلية التي طالت أحد المباني في منطقة بالضاحية الجنوبية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه استهدف عنصراً في حزب الله ساعد حماس على تنفيذ هجوم وشيك، دون أن يحدد هوية الشخص المزعوم.

وجاءت تلك التصريحات بعد أيام قليلة على غارة أخرى استهدفت، الجمعة الماضي، الضاحية أيضاً، بينما كان عون في باريس يلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشكلت حينها أول قصف على محيط العاصمة اللبنانية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي (2024).

يذكر أن إسرائيل لم تتوان حتى مع التوقيع على الاتفاق المذكور، طيلة الأشهر الماضية، عن قصف مواقع في الجنوب اللبناني. كما لا تزال قواتها ترابض في 5 مواقع استراتيجية بجنوب لبنان تشرف على جانبي الحدود، رافضة الانسحاب.