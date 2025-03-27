وزير الإعلام السوداني: استعادة الخرطوم تحول حاسم وممتنون للسعودية

البلاد – الخرطوم

أكد وزير الإعلام السوداني، خالد الإعيسر، أن استعادة الجيش للخرطوم تشكل نقطة تحول مهمة في العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن هذا التقدم يمهد الطريق لاستعادة السيطرة على كامل البلاد.

وعبّر الوزير عن امتنانه للمملكة العربية السعودية على جهودها في دعم مساعي السلام، مشيداً بمساعداتها الإنسانية غير المشروطة.

وقال الإعيسر اليوم (الخميس)، إن قوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، لم يعد لها وجود في الخرطوم، بل امتد تراجعها حتى شمال مصر وشرق إريتريا، مبيناً أن انتشارها في دارفور يقتصر على مناطق محدودة.

ودعا الإعيسر، المغتربين السودانيين للعودة إلى بلادهم والمساهمة بخبراتهم في إعادة إعمارها، مؤكداً وضع الحكومة العديد من الترتيبات المستقبلية المطلوبة والمحفزة لتيسير عودتهم.