أرامكو السعودية تستحوذ على 50% من “الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية”

الظهران : البلاد

أعلنت أرامكو السعودية، وشركة إير برودكتس قدرة، اليوم، عن استحواذ أرامكو السعودية على حصة ملكية بنسبة 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية في مدينة الجبيل؛ بهدف تزويد مدينة الجبيل الصناعية بالهيدروجين، ويشمل ذلك الهيدروجين منخفض الكربون على نطاق واسع.

وتستهدف شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية إنتاج الهيدروجين، بما في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون من الغاز الطبيعي، الذي يُشار إليه أيضًا باسم “الهيدروجين الأزرق” من خلال استخلاص الكربون وتخزينه، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التسويقية لإنتاج الهيدروجين الأزرق بالتنسيق مع أنشطة استخلاص وتخزين الكربون في أرامكو السعودية في الجبيل.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للإستراتيجية والتطوير المؤسسي في أرامكو السعودية أشرف الغزاوي: “من المتوقع أن يُسهم استثمار أرامكو السعودية في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية في تطوير شبكة الهيدروجين في المنطقة الشرقية بالمملكة، وستساعدنا هذه الشبكة, بالإضافة إلى مركز استخلاص الكربون وتخزينه في الجبيل من الاستفادة من الفرص الناشئة محليًا وعالميًا لخفض انبعاثات الكربون ودفع عجلة النمو وتنويع محفظتنا من الطاقة”.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إير برودكتس قدرة أحمد حبابو, أن هذا المشروع المشترك يُعد مثالًا على الخطوات التي تتخذها أرامكو السعودية وشركة إير برودكتس قدرة للإسهام في تطوير شبكة هيدروجين قوية في المنطقة الشرقية بالمملكة، وخدمة القطاعات الحيوية، مثل التكرير والكيميائيات والبتروكيميائيات.