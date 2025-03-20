كادش يغادر لقاء الأخضر والصين مصابًا

الرياضةكادش يغادر لقاء الأخضر والصين مصابًا صحيفة البلادaccess_time21 / رمضان / 1446 هـ 20 مارس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة غادر حسن كادش، لاعب المنتخب الوطني السعودي، ملعب مباراة الأخضر ضد الصين المُقامة حاليًا في الأول بارك بالرياض، بداعي الإصابة. ولعب الأخضر ضد المنتخب الصيني ضمن لقاءات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ونجح الأخضر في حسم المواجهة لصالحه بهدف سالم الدوسري. وتسبب تدخل عنيف من قبل لاعب الصين لين ليانجمنيج في الدقيقة 45+1 ضد حسن كادش في إصابة الأخير ومغادرة الأخير لملعب المباراة. وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب المنتخب الصيني، ليكمل الضيوف المباراة بنقص عددي. وحل علي لاجامي بديلاً لحسن كادش المصاب مع نهاية الشوط الأول الذي سيطر عليه التعادل السلبي دون أهداف.