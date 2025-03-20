رابطة العالم الإسلامي تقيم حفل إفطار رمضاني في الكونغرس الأمريكي

مكة المكرمة : واس

أقامت رابطة العالم الإسلامي حفل إفطار رمضاني في الكونغرس الأمريكي، بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية وأتباع الأديان الأخرى، وأعضاء الكونغرس ممثلين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بهدف تعزيز أواصر التفاهم والتعايش بين أبناء الجالية الإسلامية مع أتباع الأديان الأخرى، في إطار جهود الرابطة الدولية، وتأكيدًا لدورها القيادي ممثلة للشعوب الإسلامية وفق مهامها المناطة بها.

وأكّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في رسالة ( مرئية ) أن الرابطة تسعى من خلال مناسباتها الدينية إلى تعزيز قيم التعايش والتعاون بين المكون الإسلامي وغيره، مشيرًا إلى أن إقامة حفل الإفطار الذي يُعَدُ الأول من نوعه في شهر رمضان بالكونغرس، وشهد حضورًا كبيرًا من مختلف أطياف المجتمع الأمريكي؛ يمثل إضافة مهمة في مسيرة تعزيز علاقة الصداقة والثقة المتبادلة بين التنوع الأمريكي.

وأوضح أن الحكمة من دعوة غير المسلمين لهذا الحفل هي تبيان معنى شهر رمضان، شهر الصوم الذي يعكس فهمًا عميقًا لهذه الشعيرة، وقال : “رمضان يسمح لنا بتقدير نعم الله علينا والاعتراف بمعاناة الأقل حظًا من سكّان هذا العالم، وفي الوقت ذاته هو اختبار للتقوى وضبط للنفس، والالتزام بطاعة الله في هذا الشهر من خلال الصيام”.

بدورها، أكدت كبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون مكتب الأديان في البيت الأبيض باولا وايت، أن الرئيس دونالد ترمب يدرك أهمية الالتزام باحترام التنوع الديني في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها بلد نشأت على هذا الأساس و”أن هذا الالتزام نصّ عليه الدستور الأمريكي في التعديل الأول”.