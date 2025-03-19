أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل

جدة : البلاد

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأحد المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والطائف وميسان وأضم والعرضيات ورنية وتربة والمويه والخرمة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل جدة ورابغ، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وضرما والمزاحمية ورماح والخرج والدلم والحريق وحوطة بني تميم وعفيف الدوادمي والقويعية والرين وشقراء والغاط ومرات والزلفي والمجمعة وثادق وحريملاء، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل وادي الدواسر والسليل والافلاج.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والشرقية، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على منطقة نجران، وخفيفة على منطقة حائل.